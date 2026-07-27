Нижегородская писательница рассказала, как её книга превращается в сериал

— Не то чтобы вдохновил: тогда мне казалось, что Нижний сломал мне жизнь. Я очень любила Томск и не планировала уезжать, но мне пришлось оставить там дочь, достойную работу и всё, что было дорого. Чтобы принять и понять Нижний Новгород, я взялась изучать его историю, именно это и послужило толчком для создания книги.[vc_column width= «½»]- Ваш герой — Серёжа Шишкин, наш современник, попадает в Нижний XIX века. Почему сегодня и в книгах, и в фильмах стали популярны путешествия во времени, а писатели вдохновляются именно XIX веком? Известный нижегородский писатель Николай Свечин вообще создал свой мир Нижнего того времени.