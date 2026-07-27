Нижегородская писательница рассказала, как её книга превращается в сериал

На десятом юбилейном фестивале «Горький Fest» известный продюсер и режиссёр Карен Оганесян признался, что снимает в Нижнем Новгороде фантастический сериал для детей «Первый закон Шурупчика». Оганесян и раньше делал в нашем регионе свои проекты, среди которых сериал «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым. А сейчас режиссёр снимает картину по книге нижегородского автора Алисы Стрельцовой.
Нижегородцы заметили съёмочную группу на Нижневолжской набережной, а через пару дней и в Городце. Авторы проекта рассказали, что съёмки продлятся до конца лета, и площадками для них станут Заповедные кварталы, площадь Народного Единства, Верхневолжская набережная, площадь Маркина, микрорайон Мещерское Озеро и окрестности Бора.
А пока история о Шурупчике превращается в кино, автор книги Алиса Стрельцова рассказала о себе, творчестве и о впечатлениях от съёмок.
В погоне за кроликом.
— Алиса, вы — уроженка казахского Чимкента, но сегодня вас все называют известным нижегородским детским писателем. Как случилось, что вы выбрали для жизни и творчества наш город?
— Я родилась в Средней Азии, после окончания школы жила в Томске, а в 2018 году переехала в Нижний Новгород вместе с мужем — его перевели сюда по работе. Тут всё и началось.
— Вы в прошлом юрист. Обычно юристы, если они приходят в литературу, пишут детективы. Почему вы стали писать книги для детей?
— Я собиралась написать серьёзный роман, но по случайной ссылке попала на онлайн-курс к детской писательнице, на котором увлеклась современной детской и подростковой литературой. Она показалась мне светлее и искреннее взрослой прозы. А что касается детективов, то этот жанр мне действительно близок, и я часто использую детективные элементы в своих историях.
— А почему Татьяна Павлова (настоящее имя писательницы, — прим. авт.) превратилась в Алису Стрельцову? Алиса, кстати, очень литературное имя — приходят на ум Алиса Селезнёва, Алиса из Страны чудес…
— Алиса Стрельцова — мой рандомный никнейм, я придумала его за пару секунд до того, как зарегистрироваться на тот самый онлайн-курс. В тот момент я ощущала себя провалившейся в нору Алисой и думала о том, чтобы никто не догадался, что юрист с солидным стажем погнался за кроликом (смеётся).
Попала в историю.
— Одна из ваших первых книг — «Шишкин корень, или Нижегородская рапсодия». Чем вас так вдохновил Нижний, что впечатления превратились в книгу?
— Не то чтобы вдохновил: тогда мне казалось, что Нижний сломал мне жизнь. Я очень любила Томск и не планировала уезжать, но мне пришлось оставить там дочь, достойную работу и всё, что было дорого. Чтобы принять и понять Нижний Новгород, я взялась изучать его историю, именно это и послужило толчком для создания книги.[vc_column width= «½»]- Ваш герой — Серёжа Шишкин, наш современник, попадает в Нижний XIX века. Почему сегодня и в книгах, и в фильмах стали популярны путешествия во времени, а писатели вдохновляются именно XIX веком? Известный нижегородский писатель Николай Свечин вообще создал свой мир Нижнего того времени.
— В своих книгах я путешествую по разным временам. Но в Нижний Новгород XIX века я по-настоящему влюбилась. Он показался мне противоречивым и невероятно колоритным. Мне кажется, у каждого человека есть возраст, который ощущается где-то внутри, у меня это 19 лет.
Так и с городом — есть время, в котором капсулируется тот самый «гений места». И для Нижнего это, безусловно, XIX столетие.[vc_column width= «½»]- Книг для детей ежегодно выходит огромное количество, но далеко не все находят своего читателя. Достаточно вспомнить почти сказочную историю матери-одиночки Джоан Роулинг. А как удалось пробиться вам?
— Было непросто. Здесь, как и в любом другом деле, нужно любить то, что делаешь, и делать то, что любишь. Всё остальное рано или поздно придёт.
— Детская литература часто берёт за основу сложные темы из жизни подростков: травля в школе, первая любовь, сложные отношения с родителями. Какая из тем больше интересна читателям и в чём секрет успеха детской книги?
— Секретного ингредиента не существует, тема может быть любой. Подростки сейчас очень разные, и каждому нужна своя история. Задача автора — честно и искренне говорить о том, что волнует его самого, но при этом смотреть на вещи глазами подростка.
— В книге многое зависит от иллюстраций. Нашли ли вы своего художника?
— Автор не выбирает иллюстратора, это задача издателя. Мои книги иллюстрировали разные художницы, но я всех их люблю, потому что каждая из них открыла что-то новое в моей истории.
— У вас огромный урожай наград на различных литературных фестивалях и конкурсах. Какая из них стала для вас самой важной?
— Безусловно, это премия Крапивина — первая и самая неожиданная. Именно с неё началась моя настоящая писательская жизнь.
Ну кино!
— Сегодня в Нижнем и Нижегородской области идут съёмки приключенческого сериала для детей «Первый закон Шурупчика» по вашей одноимённой книге про Шурку Добрынина. Как родилась эта книга, о чём она и как случилось это чудо — превращение книги в фильм?
— Отвечая на ваши вопросы, я вдруг поняла: всё, что происходит со мной в последнее время, это случайность, и экранизация в том числе. Продюсер проекта Карен Оганесян прочёл мою книгу и год назад обратился в издательство «КомпасГид» с предложением о создании сериала. Для нас это было приятным сюрпризом.
В марте этого года Институт развития интернета подвёл итоги конкурса на создание детского контента, и сериал получил финансирование. А вот моя книга родилась не случайно. В основе сюжета — дружба девочки в коляске и обыкновенного мальчика. История реальная и драматичная, мне давно хотелось её рассказать. Но я люблю хорошие концовки, поэтому повесть получилась доброй и светлой.
— Работали ли вы над сценарием сериала? Не боязно ли, когда твои герои обретают жизнь на экране?
— Над сценарием я не работала и какого-либо страха не испытываю. Кино и книга — разные виды искусства, их не стоит сравнивать. В книге основная задача автора — показать внутренний мир героя, а визуальный ряд у каждого читателя свой. У сериала другие законы, свой сюжет и своя образность.
В нашем случае это не попытка точного воспроизведения художественного текста, а создание самостоятельного кинопроизведения по мотивам повести. И мне интересно за этим наблюдать. — На днях вы побывали на съёмочной площадке. Пока всё секретно, и никаких деталей раскрывать нельзя. Но довольны ли вы увиденным?
— Мне радостно, что съёмки проходят в нашем городе. В повести мир героя вымышленный, и в нём нет нижегородского колорита. А для сериала создатели выбрали самые атмосферные локации города, и история зазвучала ярче.
Что касается героев, то я очень волновалась за Маринку. Работая над повестью, представляла реально существующую девочку в коляске, и она была мне очень дорога. Но когда я увидела розоволосую Маринку на площадке, была тронута до слёз. Её образ сильно отличается от книжного, но для меня это стопроцентное попадание.
А вот с Шурупчиком получилось наоборот. Я поймала себя на мысли, что он очень похож на мальчика из книжки, но при этом мои представления о герое перевернулись. Из бунтующего сорванца в сериале Шурка Добрынин превратился в чувствительного мечтателя.
— Будет ли продолжение приключений героев? И что вы ждёте от фильма?
— Книжного продолжения истории я пока не планирую. Но в киноверсии всё может сложиться иначе. Очень хочется, чтобы получилось хорошее детское кино и его герои полюбились зрителям. Всё остальное не так важно.
— Когда же ждать вашу новую книгу?
— Это как гадать на кофейной гуще. Сейчас я работаю над большой и более взрослой историей, ещё несколько текстов ищут своего издателя. Но когда появится на свет новая книга, предугадать не возьмусь. Но не в этом году — это точно: в моём случае книги вынашиваются очень долго.