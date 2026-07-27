Девушка из Кузбасса попала в больницу с галлюцинациями после эпиляции

Главный токсиколог региона Константин Сиворонов предупредил: кожа не является абсолютным барьером, местные средства могут проникать в кровь, а при нарушении инструкции — приводить к острой интоксикации. Риск особенно высок при использовании больших доз, длительном воздействии, нанесении на поврежденную кожу или применении пленки без разрешения производителя.