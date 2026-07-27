В НАО участники Движения первых побывали на Молодежном озере

В походе приняли участие 20 нарьян-марских школьников в возрасте от 10 до 15 лет. Они прошли по маршруту протяженностью 10 километров. В пути школьники преодолели лесные тропы и участки тундры, самостоятельно собирали дрова, разводили костер и готовили еду на открытом огне. Кроме того, юные туристы ходили на рыбалку и поучаствовали в соревновании на самый большой улов.