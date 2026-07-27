В НАО участники Движения первых побывали на Молодежном озере

Участники Движения первых из Ненецкого автономного округа 15 июля совершили пеший поход к Молодежному озеру, сообщили в департаменте цифрового развития и связи региона. Мероприятие было организовано в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
В походе приняли участие 20 нарьян-марских школьников в возрасте от 10 до 15 лет. Они прошли по маршруту протяженностью 10 километров. В пути школьники преодолели лесные тропы и участки тундры, самостоятельно собирали дрова, разводили костер и готовили еду на открытом огне. Кроме того, юные туристы ходили на рыбалку и поучаствовали в соревновании на самый большой улов.
Школьники также попробовали себя в стрельбе из лука. Особой частью программы стало занятие по патриотическому воспитанию. Ветеран СВО, специалист регионального отделения Движения первых Николай Шевелев провел для ребят мастер-класс по стрельбе из пневматической винтовки. Еще он рассказал детям об основах оказания первой помощи.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.