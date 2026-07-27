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Многодетная мать из Подмосковья победила в конкурсе «Миссис Земля 2026»

Мать четверых детей Людмила Секрий выиграла конкурс красоты «Миссис Земля 2026».

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Мать четверых детей и предприниматель из подмосковного Видного Людмила Секрий сообщила, что одержала победу в международном конкурсе красоты «Миссис Земля 2026».

«Миссис Земля 2026. Снежная королева с горячим сердцем. Моя сила — в поддержке каждой из вас. Сегодня моя победа — это старт для ваших побед!» — написала Секрий в Instagram*.

Ранее в своем канале Секрий рассказывала о том, что является матерью четырех детей. Они, по словам женщины — главное вдохновение в ее жизни.

«С детства я мечтала о сцене. Но осуществить свою мечту смогла только благодаря младшей дочери — именно она вдохновила меня сделать этот шаг», — рассказала Секрий о своем решении принять участие в конкурсе.

Также свое выступление на «Миссис Земля 2026» она посвятила всем матерям в мире.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.