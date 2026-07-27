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В Калининградской области в понедельник ожидаются грозы и ливневые дожди

МЧС: в Калининградской области в понедельник ожидаются грозы и ливневые дожди.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 27 июл — РИА Новости. Грозы и ливневые дожди в Калининградской области ждут в понедельник вечером, предупредила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«По Калининградской области в ближайшие три часа ожидаются грозы, ливневые дожди, при грозе порывы ветра до 14 метров в секунду. Смещение с юго-запада на северо-восток. Сейчас гроза в Железнодорожном», — говорится в сообщении МЧС на платформе «Макс».

По данным Telegram-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», во второй половине дня в понедельник западный/северо-западный ветер усилится с порывами до 13−15 метров в секунду, по области до 15−18 метров в секунду.

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