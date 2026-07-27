Свежий ремонт не выдержал: на Галицкого вскроют дорогу после провала автомобиля

Улицу Генерала Галицкого неделю назад открыли после масштабного ремонта. Там обновили асфальт, тротуары, обустроили велодорожку, парковочные места, островок безопасности и газоны. Журналисты «Клопс» также прогулялись с фотоаппаратом и рулеткой. Что бросилось в глаза, читайте в нашем обзоре.