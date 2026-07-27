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Свежий ремонт не выдержал: на Галицкого вскроют дорогу после провала автомобиля

Подрядчик выехал на место, чтобы выяснить причину появления дыры.

Источник: Клопс.ru

На улице Генерала Галицкого в Калининграде вскроют участок асфальта, где автомобиль провалился колесом в яму. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.

По данным мэрии, подрядчик выехал на место и будет выяснять причину появления дыры в покрытии. Для этого повреждённый участок придётся перекрывать и снимать асфальт, чтобы понять причину появления ямы.

Инцидент произошёл утром в воскресенье, 26 июля, около 7:30. Владелец автомобиля Игорь рассказал «Клопс», что заднее колесо машины полностью провалилось в дыру, а корпус практически лёг на дорогу.

Улицу Генерала Галицкого неделю назад открыли после масштабного ремонта. Там обновили асфальт, тротуары, обустроили велодорожку, парковочные места, островок безопасности и газоны. Журналисты «Клопс» также прогулялись с фотоаппаратом и рулеткой. Что бросилось в глаза, читайте в нашем обзоре.

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