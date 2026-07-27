Семья Прохоровых из Нижегородской области победила во российском конкурсе

Семья Прохоровых из Воротынского муниципального округа признана победителем Всероссийского конкурса «Семья года — 2026» в номинации «Сельская семья». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
Александр и Ольга Прохоровы на протяжении 30 лет живут и трудятся в селе Фокино. За это время они создали фермерское хозяйство по производству и переработке молочной продукции, вырастили троих детей и помогают воспитывать трех внуков. Ранее супруги победили на региональном этапе конкурса «Нижегородская семья».
По словам министра социального развития и семейной политики Нижегородской области Игоря Седых, Всероссийский конкурс проводился в рамках нацпроекта «Семья». В 2026 году он объединил рекордное число участников — более 11 800 семей со всей страны.
Ранее сообщалось, что нижегородский фестиваль «Музыка балконов» впервые прошел во Владикавказе.