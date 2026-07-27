Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья Прохоровых из Нижегородской области победила во российском конкурсе

Супруги из Воротынского округа с 30-летним стажем фермерства стали лучшими в номинации «Сельская семья».

Семья Прохоровых из Воротынского муниципального округа признана победителем Всероссийского конкурса «Семья года — 2026» в номинации «Сельская семья». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Александр и Ольга Прохоровы на протяжении 30 лет живут и трудятся в селе Фокино. За это время они создали фермерское хозяйство по производству и переработке молочной продукции, вырастили троих детей и помогают воспитывать трех внуков. Ранее супруги победили на региональном этапе конкурса «Нижегородская семья».

По словам министра социального развития и семейной политики Нижегородской области Игоря Седых, Всероссийский конкурс проводился в рамках нацпроекта «Семья». В 2026 году он объединил рекордное число участников — более 11 800 семей со всей страны.

Ранее сообщалось, что нижегородский фестиваль «Музыка балконов» впервые прошел во Владикавказе.