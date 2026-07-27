Семья Прохоровых из Нижегородской области победила во российском конкурсе

Александр и Ольга Прохоровы на протяжении 30 лет живут и трудятся в селе Фокино. За это время они создали фермерское хозяйство по производству и переработке молочной продукции, вырастили троих детей и помогают воспитывать трех внуков. Ранее супруги победили на региональном этапе конкурса «Нижегородская семья».