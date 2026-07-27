Реставратор кинотеатра «Родина» попал в чёрный список волгоградского УФАС

Речь идёт об ООО «ПромСтройДизайнПроект». Подрядчик взял на себя обязательства приспособить для современного использования объект культурного наследия — в здании планировалось разместить патриотический центр. Работы должны были завершить до 22 декабря 2025 года, однако подрядчик так и не приступил к делу.