Реставратор кинотеатра «Родина» попал в чёрный список волгоградского УФАС

Компания, которая должна была отремонтировать легендарный кинотеатр «Родина» в Волгограде, попала в реестр недобросовестных поставщиков. Контракт на 37 миллионов рублей остался неисполненным.
Речь идёт об ООО «ПромСтройДизайнПроект». Подрядчик взял на себя обязательства приспособить для современного использования объект культурного наследия — в здании планировалось разместить патриотический центр. Работы должны были завершить до 22 декабря 2025 года, однако подрядчик так и не приступил к делу.
Заказчик обратился в региональное УФАС. Итог — в ближайшие два года фирма не сможет участвовать в государственных и муниципальных тендерах.
Компания пыталась оспорить решение в Арбитражном суде Волгоградской области, но суд признал действия УФАС законными. Теперь заказчику предстоит искать нового подрядчика для ремонта одного из символов Волгограда.
Ранее стало известно, что сроки строительства двух медучреждений срываются в Волгограде и Волжском.