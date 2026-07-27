Более 2 тысяч человек посетили мобильный центр Петербурга на турфоруме

Мобильный информационный центр Петербурга, представленный на форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы-2026», за три дня посетили свыше двух тысяч человек, сообщили в комитете по развитию туризма Северной столицы. Мероприятие способствует достижению основных целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Уточним, форум проходил в Новосибирске с 9 по 12 июля. Санкт-Петербург представило городское туристско-информационное бюро. Его генеральный директор Яна Макшина выступила спикером в деловой программе мероприятия: она подчеркнула комплексный подход к продвижению Санкт‑Петербурга. Стратегия охватывает все ключевые каналы коммуникации: от рекламы и специальных проектов на цифровых платформах и в социальных сетях до публикаций в ведущих СМИ.
Также гендиректор отметила работу туристско-информационного центра: «Сотрудники службы Турпомощь/Ask me, помогают гостям на самых популярных локациях города, мобильные инфоцентры работают на всех крупных городских мероприятиях, мобильный инфоцентр в Москве в этом сезоне развернулся на ВДНХ».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.