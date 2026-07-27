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В Петербурге прошла морская гребная гонка «Верных Морю Фанатов»

Соревнования включали две дистанции на байдарках, сапах и других лодках.

Морская гребная гонка «Верных Морю Фанатов» состоялась 26 июля в Санкт-Петербурге в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в комитете по физической культуре и спорту города.

Турнир «Гонка ВМФ» проводится с целью развития и популяризации гребных видов спорта в России. Это 5-й этап розыгрыша «Кубка марафонской гребли Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Соревнования включали две дистанции: 5 км (или 1 круг) и 10 км (2 круга). Участники плавали на байдарках-одиночках и двойках, сапах, различных лодках. По результатам за 2 часа выбранные дистанции преодолели 102 человека.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.