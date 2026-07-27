Коми-Пермяцкую библиотеку могут наградить Почетной грамотой Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил отметить коллектив Коми-Пермяцкой центральной национальной библиотеки имени М. П. Лихачева Почетной грамотой Пермского края. Инициатива приурочена к 125-летию учреждения и его вкладу в развитие библиотечного дела региона.
Предложение главы региона уже направлено на рассмотрение в Законодательное Собрание Пермского края. Ранее с инициативой о награждении коллектива выступила Дума Кудымкарского муниципального округа, которая внесла соответствующее представление губернатору.
Окончательное решение депутаты краевого парламента планируют принять на заседании, которое состоится в августе.