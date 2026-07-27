В центре Янтарного приступили к ремонту фасада старинного дома

Мезонины украсим декоративным фахверком — имитацией каркасной системы деревянных балок. Его выполним в единой зелёной цветовой гамме с новыми дверями и водосточной системой. На окнах мезонинов установим декоративные ставни в цвет фахверка. Кобылки под карнизным свесом и ветровые доски уже окрашены в зелёный. Под окнами разместим цветочницы, — отметили в организации.