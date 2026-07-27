В центре Янтарного приступили к ремонту фасада старинного дома. Здание располагается на улице Советской, 43. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале Фонда капремонт области.
Специалисты сейчас очищают кирпичную кладку, в местах разрушений её докомпануют. Кроме того, восстанавливают штукатурные ниши. После начнут ремонт мезонинов.
Мезонины украсим декоративным фахверком — имитацией каркасной системы деревянных балок. Его выполним в единой зелёной цветовой гамме с новыми дверями и водосточной системой. На окнах мезонинов установим декоративные ставни в цвет фахверка. Кобылки под карнизным свесом и ветровые доски уже окрашены в зелёный. Под окнами разместим цветочницы, — отметили в организации.
Как отмечают в фонде, дом на Советской относится к зданиям, которые формируют «узнаваемый архитектурный облик исторического Янтарного». Его характерные черты — открытая кирпичная кладка, полувальмовая черепичная крыша и бутовый камень в цоколе.
По данным Фонда капремонта, дом построили в 1914 году. Контракт на подготовку проекта и ремонт фасада и крыши здания заключали с ООО «Альпстрой». Стоимость работ составляет 17,9 миллиона рублей.
Фото: телеграм-канал Фонда капремонта области.