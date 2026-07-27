Азов: топ-10 достопримечательностей

Лучшее время для поездки. Август и сентябрь. Нет изнуряющей жары, а световой день достаточно длинный, чтобы успеть посетить главные достопримечательности и насладиться атмосферой старинного города. На местных рынках в изобилии представлены фрукты и овощи — арбузы, дыни, помидоры, персики и виноград, что делает питание не только вкусным, но и экономным. Главные места. Азовская крепость: валы и Алексеевские ворота, Пороховой погреб, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник, Петровская площадь и бульвар, Смотровая площадка, Мемориальный музей Самойловича. Оптимальная длительность. Учитывая, что Азов — это компактный город, то туристы в основном используют его как транзитный хаб для дальнейших поездок, 1−2 дня. Жилье. Дефицита гостиничных мест нет. Стоимость проживания в гостиницах Азова в 2026 году начинается примерно от 3 500 рублей за сутки и сильно зависит от класса отеля и сезона. Можно снять посуточно квартиру или остановиться на отдых в Ростове-на-Дону — расстояние всего 36 км. Добраться из областного центра до Азова можно на электричке (108 рублей — 53 минуты), автобусе (250 рублей — 60 минут), по реке Дон на судне на подводных крыльях «Валдай» (465−770 рублей — 45 минут).Транспорт. Основное средство общественного транспорта в городе — маршрутные такси, но пользоваться ими неудобно. Можно взять напрокат автомобиль или такси.