Азов: топ-10 достопримечательностей

Азов — один из старейших городов России, чья история насчитывает более 2000 лет. Здесь жили греки и скифы, татары и генуэзцы, турки и донские казаки. Город не раз менял властителей и названия: византийцы называли его Танаис, половцы — Асуп, черкесы — Аскъалэ, итальянцы — Тана, татары и турки — Азак-Кале, русские — Азов, — но каждый раз восстанавливался. Сегодня это уникальный музей под открытым небом, где можно прикоснуться к истории России. В статье представлены 10 достопримечательностей и практические советы для туристов.
Коротко о главном.
Лучшее время для поездки. Август и сентябрь. Нет изнуряющей жары, а световой день достаточно длинный, чтобы успеть посетить главные достопримечательности и насладиться атмосферой старинного города. На местных рынках в изобилии представлены фрукты и овощи — арбузы, дыни, помидоры, персики и виноград, что делает питание не только вкусным, но и экономным. Главные места. Азовская крепость: валы и Алексеевские ворота, Пороховой погреб, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник, Петровская площадь и бульвар, Смотровая площадка, Мемориальный музей Самойловича. Оптимальная длительность. Учитывая, что Азов — это компактный город, то туристы в основном используют его как транзитный хаб для дальнейших поездок, 1−2 дня. Жилье. Дефицита гостиничных мест нет. Стоимость проживания в гостиницах Азова в 2026 году начинается примерно от 3 500 рублей за сутки и сильно зависит от класса отеля и сезона. Можно снять посуточно квартиру или остановиться на отдых в Ростове-на-Дону — расстояние всего 36 км. Добраться из областного центра до Азова можно на электричке (108 рублей — 53 минуты), автобусе (250 рублей — 60 минут), по реке Дон на судне на подводных крыльях «Валдай» (465−770 рублей — 45 минут).Транспорт. Основное средство общественного транспорта в городе — маршрутные такси, но пользоваться ими неудобно. Можно взять напрокат автомобиль или такси.
Содержание:
Топ-10 достопримечательностей Азова: что обязательно посмотретьКуда сходить в Азове туристу: маршруты на 1 и 2 дняЧто посмотреть в Азове с детьми: куда сходить всей семьейПолезные советыЧасто задаваемые вопросыЗаключение.
Топ-10 достопримечательностей Азова: что обязательно посмотреть.
1. Азовская крепость: валы и Алексеевские ворота.
Азовская крепость — это комплекс фортификационных земляных сооружений, протянувшихся на сотни метров. Фото: Николай Грищенко/РГ.
Главная визитная карточка города. Крепость была основана турками в 1475 году и стала самым северным портом Османской империи. В XVII веке здесь кипели исторические битвы: донские казаки выдержали осаду 250-тысячного турецкого войска. До наших дней сохранились массивные земляные валы (шириной до 30 и высотой до 15 метров) и Алексеевские ворота — единственные из одиннадцати ворот крепости. Ежегодно у древних стен проходит военно-исторический фестиваль, посвященный Азовскому осадному сидению, но в 2026 году его не будет из-за соображений безопасности. Со стен открывается панорама на слияние рек Дон и Азовка.
Вход на валы платный — 50 рублей. Адрес: Пролетарский спуск, 18.
2. Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник.
Среди экспонатов музея — археологические находки разных эпох: от энеолита и бронзы до золотоордынского времени и XIX века. Фото: Nadezhda1990/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org.
Расположен в здании бывшей городской управы 1892 года. Один из крупнейших музеев юга России и потому неофициально называется Донской Эрмитаж. В 20 выставочных залах собрано более 320 тысяч экспонатов. Обязательно следует увидеть скелеты доисторических животных: динотерий (8 миллионов лет), два трогонтериевых мамонта (800 тысяч лет). Золотая коллекция кочевников Евразии насчитывает около 18 000 предметов из золота и серебра. В музее собрана уникальная экспозиции об истории донского казачества и Азовских походах Петра I, в том числе самая обширная в Европе коллекция курительных трубок, монетный двор темника Золотой Орды хана Мамая и другие археологические находки от бронзового века до средневековья.
Вход от 40 до 1800 рублей. Адрес: ул. Московская, 38/40.
3. Пороховой погреб.
Главная «изюминка» экспозиции — диорама художника Арсения Чернышова «Взятие турецкой крепости Азов войсками Петра I в 1696 году». Фото: Ymblanter/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org.
Единственный сохранившийся на юге России памятник военно-инженерного искусства XVIII века. Из четырех пороховых погребов Азовской крепости до наших дней дошел только этот. Его стены толщиной полтора метра и крыша из смеси смолы, дерна и глины могут вынести даже попадание современного 200-мм фугасного снаряда.
Во дворе музея расположены половецкие каменные изваяния и бюст Суворова. Внутри — диорама Арсения Чернышева «Штурм Азова 18 июля 1696 года», старинные пушки, ядра и мортиры.
Вход: 100 рублей, аудиогид 200 рублей. Адрес: ул. Лермонтова, 6.
4. Мемориальный музей Рудольфа Самойловича.
Рудольф Самойлович организовал около 20 научно‑исследовательских экспедиций в Арктику, был одним из руководителей Географического общества СССР и Международного общества «Аэро‑Арктика». В 1928 году он возглавил экспедицию на ледоколе «Красин» по спасению экипажа дирижабля «Италия» — эта операция принесла ему мировую известность. Фото: Alexander Roumega/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org.
Единственный в России музей, посвященный полярному исследователю Арктики и Антарктики. Рудольф Лазаревич Самойлович родился в Азове и совершил 21 научную экспедицию. Экспозиция воссоздает быт конца XIX — начала XX века, представлены подлинные фотографии, личные вещи и архивные документы.
Вход от 50 до 1000 рублей. Адрес: ул. Ленинградская, 46.
5. Петровская площадь и бульвар.
После походов Петра I 1696 года древний турецкий Азак окончательно стал российским Азовом. Фото: Azovchanin61/CC0/wikipedia.org.
Главная прогулочная зона Азова. Здесь установлены:
памятник Петру I — в честь 300-летия российского флота;памятник Алексею Шеину — первому генералиссимусу России;памятник Ленину — скульптор высек лишь половину фигуры вождя;арт-объекты со скульптурных симпозиумов 1992—1993 годов — «Рыбак-помор», «Скифская баба» и «Философский трон».
Адрес: Петровская площадь, 7.
6. Смотровая площадка.
Лучшая панорамная точка в городе находится на улице Дзержинского. Отсюда открывается вид на слияние рек Дон и Азовка, а также белый подвесной мост, который в народе прозвали «Белый лебедь». Вечером отсюда можно увидеть огненную панораму Ростова-на-Дону. От смотровой площадки вниз к набережной ведет каменная лестница с коваными фонарями и ограждениями — это самое эффектное место для фото.
Адрес: ул. Дзержинского, между домами № 3 и № 4.
7. Парк Победы и набережная.
Зеленая зона рядом с подвесным мостом. Летом на противоположном берегу — песчаный пляж с лежаками и игровыми зонами. Для прогулок оборудованы дорожки, установлены качели, тренажеры и беседки.
Адрес: Парк Победы.
8. Мельница казака Буланова.
Ансамбль мельницы признан градоформирующим элементом застройки исторического центра Азова. Фото: Dmitry89/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org.
Построена в 1905 году, сохранилась в первозданном виде. Сегодня это здание — памятник культурного наследия России, хотя внешне больше напоминает административное строение.
Адрес: ул. Мира, 45.
9. Доходный дом Е. К. Ковалева.
Доходный дом Е. К. Ковалева в Азове. Фото: Dmitry89/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org.
Старинное здание 1912 года с необычной формой крыши в виде луковицы. В разные периоды своего существования дом принадлежал городским учреждениям: был отдел ЗАГСа, располагались помещения торгово-складского характера, работала районная сберегательная касса и госстрах СССР.
Адрес: ул. Московская, 23.
10. Храм Азовской иконы Божией Матери.
Первая Божественная литургия в храме состоялась на Пасху 2007 года. Высота церкви вместе с куполами составляет более 30 метров. На молитву горожан созывает полутораметровый колокол-благовест «Князь Владимир» весом 1270 килограмм, отлитый по старинным технологиям в городе Каменске-Уральском. Храм рассчитан на одновременное посещение около 300 прихожан.
Адрес: ул. Макаровского, 25д.
Куда сходить в Азове туристу: маршруты на 1 и 2 дня.
День 1.
Исторический центр Азова компактен — все самое интересное можно увидеть за один день. Ориентируйтесь на улицу Московскую, Петровский бульвар, Петровскую площадь и окрестности Азовской крепости. Обратите внимание на здание старой Почты, Купеческий клуб, Доходный дом Ковалева, торговые ряды, нарядный особняк Азовского историко-археологического музея. Знакомство с местной кухней стоит начать с ресторана-музея у Алексеевских ворот крепости. Официанты здесь подают блюда исторической кухни в костюмах эпохи Петра I.
День 2.
Стоит покататься на сапах по Азовке и на лодке — по Дону. Затем посетить село Кагальник, где в конно-спортивном клубе можно покататься на лошадях. В обед в азовских кафе стоит заказывать блюда казачьей кухни, преимущественно рыбные — это запеченные карп и лещ, пироги с рыбой, донская уха. На выезде из города находится винодельческое хозяйство с дегустационным центром.
За местными сувенирами следует заглянуть на Центральный рынок Азова. Здесь можно купить арбузный мед — нардек, исконное казачье лакомство, а также сюзьму — подсоленный кисломолочный продукт, похожий на творог, который готовили донские казаки.
Адрес: ул. Ленина, 72.
Что посмотреть в Азове с детьми: куда сходить всей семьей.
Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник. Здесь можно увидеть уникальные артефакты: полноразмерные скелеты мамонтов, носорога и древнего зубра. Для детей проводят интерактивную программу «Охота древнего человека» (6+), где в игровой форме рассказывают о древней фауне и жизни первобытных людей. В музее также представлена коллекция «Сокровища кочевников Евразии» с золотыми украшениями скифов и сарматов. Адрес: ул. Московская, 38/40.Валы Азовской крепости и Пороховой погреб XVIII века. Можно подняться на смотровую площадку и полюбоваться видами на Дон. Внутри бастиона Святой Анны находится Пороховой погреб, где выставлены образцы старинного оружия и военной амуниции. Адрес: Пролетарский спуск, 18.Городской парк культуры и отдыха, где представлены классические развлечения: парк аттракционов, веревочный парк, детская площадка, уютные аллеи и кафе. Адрес: Ленинградская, д. 55.
Полезные советы.
Бюджет поездки: сколько стоит отдых в Азове в 2026 году.
Проезд: добираться до Азова придется через Ростов-на-Дону. Аэропорт «Платов» временно не обслуживает гражданские авиарейсы. Стоимость билета из Москвы до станции Ростов-Главный от 5332 до 23 525 рублей. Далее до Азова можно добраться на автобусе — 240 рублей, судне на подводных крыльях «Валдай» от 450−750 рублей. Такси — от 1700 рублей. Проживание: стандартный номер — от 3500 рублей, квартира посуточно 2000−4000 рублей. Можно остановиться в отелях Ростова-на-Дону — от 2000 рублей за номер. Питание: столовые — завтрак 200−300 рублей, рестораны от 800−1300 рублей, рестораны авторской кухни от 2000 рублей. Счет за алкоголь отдельный. Вход в музеи: 40−200 рублей, экскурсионные программы от 1000 рублей, аудиогид — 100 рублей. Транспорт: автобус — 38 рубля, такси по городу — от 11,5 рублей за километр.
Советы туристам.
В городе Азов не рекомендуется купаться в реке Дон, так как вода там не соответствует санитарным нормам. Поэтому главный выбор для туристов — это пляжи на побережье Азовского моря и в окрестностях города. Лучшие места для купания — Павло-Очаковская коса (35 километров), Чумбур-коса (47 километров). Есть также Азак-парк (пляж на озере).
Отдых в Азове — это не только походы в музеи, но и знакомство с локальной кухней. Ресторан-музей «Крепостной Вал», который называют «гастрономической карточкой» Азова, расположен на историческом месте (где когда-то была артиллерийская площадка крепости). Стоит попробовать восстановленные блюда исторической кухни, такие как калья, разварная говядина или караси в сметане.
Из-за перебоев с интернетом во многих магазинах и точках общепита не принимают оплату картой. Поэтому лучше иметь с собой наличные. Есть вариант оплатить переводом с банковской карты напрямую продавцу — номер для перевода обычно указан на специальной табличке.
Чек-лист туриста: подготовка к поездке в Азов.
Билеты. Железнодорожные билеты лучше приобретать за несколько дней до отъезда. Многие туристические фирмы и люди снимают бронь, и тогда в продаже появляются дешевые варианты. Жилье. Гостиницы или квартиры следует бронировать за 2 месяца. Лучше остановиться в Ростове-на-Дону: больше выбор предложений и цен, а проезд в Азов позволит познакомиться с красотами донских степей или реки Дон. Одежда. Летом в Азове жарко, и лучше взять головной убор, а также репелленты для защиты от насекомых. Техника. В Азове, как и в других городах на юге страны, могут наблюдаться временные перебои с мобильным интернетом. Лучше заранее скачать карту города. Бесплатные зоны Wi-Fi действуют в общественных местах, торговых центрах, кафе и магазинах.
Часто задаваемые вопросы.
Когда лучше ехать в Азов?
В сентябре наступает «бархатный сезон», количество туристов снижается, и можно погулять без толчеи.
Какие сувениры привезти из Азова?
Из Азова лучше всего привозить сувениры, которые отражают его богатую историю и донской колорит. Самое удачное место для их поиска — сувенирные лавки Азовского музея-заповедника, где можно найти копии древней античной и золотоордынской посуды, созданные по археологическим образцам. Это могут быть, например, амфоры или лекифы (древнегреческие сосуды для масла). Чашки, плошки и другие расписные блюда Семикаракорской керамики, а также выполненные в миниатюре фигурки казака и казачки.
Что важно знать туристу перед покупкой тура в Азов?
При подготовке к поездке в Азов важно понимать, что это не шумный морской курорт, а небольшой, но насыщенный историей город. Сам город Азов находится на берегу реки Дон, а не на берегу Азовского моря, до которого нужно ехать около 15 километров. Сюда едут за богатым историческим прошлым, а не за пляжным отдыхом.
Азов — это портал в прошлое: скелеты древних гигантов в музеях, казачий быт и кухня. Цены радуют, сувениры вкусные. Здесь нет курортного пафоса, зато есть дух истории. Местные жители душевны и всегда подскажут дорогу. Идеальное место для тех, кто устал от шаблонного отдыха. А если хочется шумных и звонких развлечений ХХI века, то можно поехать в Ростов-на-Дону или Таганрог, и через полчаса окунуться в водоворот страстей.
Заключение.
Азов — это портал в прошлое: скелеты древних гигантов в музеях, казачий быт и кухня. Цены радуют, сувениры вкусные. Здесь нет курортного пафоса, зато есть дух истории. Местные жители душевны и всегда подскажут дорогу. Идеальное место для тех, кто устал от шаблонного отдыха. А если хочется шумных и звонких развлечений ХХI века, то можно поехать в Ростов-на-Дону или Таганрог, и через полчаса окунуться в водоворот страстей.