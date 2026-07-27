Воронежское УФАС уличило в нарушениях поставщиков топлива для АЗС

ООО ТК «Движение» зарегистрировано в Воронеже в 2014 году. Компания занимается неспециализированной оптовой торговлей. Директором является Алексей Потапов, которому принадлежит 20% уставного капитала. Еще по 20% владеют Игорь Колганов, Алексей Торопцев, Лилия Галкина и Алексей Янов. По итогам 2025 года выручка общества сократилась на 23%, до 670 млн руб., а чистая прибыль — на 89%, с 668 тыс. до 72 тыс. руб.