В Финском заливе обнаружили голландский парусник ХIХ века

Экспедиция была организована в рамках проекта «Москитный флот Победы», который реализуется экспедицией при поддержке Фонда Президентских грантов и Русского географического общества (РГО).
«Во время поиска погибших в годы Великой Отечественной войны торпедных катеров ВМФ СССР в рамках проекта “Москитный флот Победы” мы обнаружили в полутора милях от острова Сескар парусник, лежащий на глубине 30 метров», — сказал Богданов.
При этом он подчеркнул, что парусник лежит на линии современного фарватера, по которому сегодня корабли и суда следуют в порт Санкт-Петербурга.
«Благодаря поддержке Русского географического общества и командования Балтийского флота это место фарватера было на время перекрыто для работы водолазов, все суда следовали в обход», — сказал Богданов.
Сославшись на исторические документы, он сообщил, что двухмачтовую шхуну Concurrent «Конкурент» водоизмещением 189 тонн построили в Вендаме (провинция Гронинген) для фирмы братьев Вилкенс и спустили на воду 31 марта 1859 года. Первый рейс судно совершило в сентябре 1859 года из Гронингена, затем работало на линии Ньюкасл — Триест. Единственным капитаном с самого начала и до гибели был Абрахам Даниэлз де Йонге (Abraham Danielz de Jonge).
В мае 1874 года, следуя из Ньюкасла в Санкт-Петербург с грузом угля, «Конкурент» был затерт льдами у острова Сескар и затонул. Судно внесли в список утерянных голландских коммерческих судов. Однако вся команда, состоящая из шести человек спаслась и благополучно добралась до Кронштадта.
Фирма Вилкенс не стала закрывать проект. Уже в июле 1875 года им выдали свидетельство на новый корабль с тем же именем «Конкурент». Это была уже шхуна-бриг водоизмещением 172 тонны. Капитаном снова назначили де Йонге, и он успешно управлял обновленным судном до 1885 года.
На видео, снятое под водой, которое предоставил РИА Новости Богданов, отчетливо видны очертания судна, штурвал, колокол с надписью Concurrent, корабельная утварь и бутылки.