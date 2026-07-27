В Финском заливе обнаружили голландский парусник ХIХ века

Сославшись на исторические документы, он сообщил, что двухмачтовую шхуну Concurrent «Конкурент» водоизмещением 189 тонн построили в Вендаме (провинция Гронинген) для фирмы братьев Вилкенс и спустили на воду 31 марта 1859 года. Первый рейс судно совершило в сентябре 1859 года из Гронингена, затем работало на линии Ньюкасл — Триест. Единственным капитаном с самого начала и до гибели был Абрахам Даниэлз де Йонге (Abraham Danielz de Jonge).