Жена казачка? Режиссёр Мережко знал, где живут самые красивые девушки

«Я с детства был помешан на кино, — рассказывал Мережко в интервью “АиФ на Дону”. — Когда работал в Ростове, узнал, что в ДК строителей есть любительская киностудия. Там мне предложили сделать киносценарий. Он был посвящён женщине, у которой на войне погибли девять сыновей. Я написал историю, как она нашла могилку одного из сыновей. Ездит туда, оплакивает их, разговаривает с ними, а потом возвращается домой».