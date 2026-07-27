Режиссёр Мережко знал, где живут самые красивые девушки

Народный артист России Виктор Мережко оставил колоссальный след в отечественной культуре. Это более 70 сценариев для кино, театра и мультипликации. Позже он успешно проявил себя в режиссуре, создав популярные сериалы «Сонька Золотая Ручка» и «Не ждали».
А ещё он точно знал, где искать самых красивых девушек. «Это из-за смешения кровей», — говорил режиссёр. На Дону он прожил четверть века, здесь же встретил свою будущую жену. Как же выходец из обычной сельской семьи стал главным романтиком советского экрана и почему он свято верил в правило «ни дня без строчки», узнал rostov.aif.ru.
Работал лесорубом.
Будущий классик кино появился на свет 28 июля 1937 года на хуторе Ольгенфельд (Ростовская область, сейчас это посёлок Южный Азовского района). Детство Виктора прошло в постоянных переездах: его родители часто меняли место жительства.
Путь к искусству был непростым: после школы Мережко работал лесорубом, а затем отправился покорять Архангельск, где трудился грузчиком на лесозаготовках.
После получения высшего образования Виктор работал инженером-технологом в издательстве, но его мысли были заняты другим. Он начал писать сценарии и загорелся идеей поступать во ВГИК. Родители были в замешательстве: они вообще не понимали, кто такой сценарист. Однако юноша отличался непоколебимой верой в свой будущий триумф.
«Я с детства был помешан на кино, — рассказывал Мережко в интервью “АиФ на Дону”. — Когда работал в Ростове, узнал, что в ДК строителей есть любительская киностудия. Там мне предложили сделать киносценарий. Он был посвящён женщине, у которой на войне погибли девять сыновей. Я написал историю, как она нашла могилку одного из сыновей. Ездит туда, оплакивает их, разговаривает с ними, а потом возвращается домой».
Уверенность в себе не подвела: уже на втором курсе института по его работе Леонид Миллионщиков на «Мосфильме» выпустил короткометражку «Зареченские женихи» (1967). За ней последовали ленты «Кто умрёт сегодня» (1967) и «Слепой дождь» (1968), а полноценным дебютом в большом кино стала детская картина «Тигры на льду» (1971), снятая Валентином Козачковым и Альбертом Осиповым.
Не ждал «музу».
Мережко не верил в необходимость ждать «музу». Он утверждал, что слова и диалоги складывались сами собой, стоило ему лишь сесть за рабочий стол. Источником его сюжетов была сама жизнь.
Например, идею для комедии «Одинокая женщина желает познакомиться» (1986, реж. Вячеслав Криштофович, в главных ролях Ирина Купченко и Александр Збруев) он просто увидел на уличном столбе, где висело соответствующее объявление.
Прорывом в большой профессии стало сотрудничество с Григорием Чухраем. В 1978 году на экраны вышла военная драма «Трясина» с Нонной Мордюковой. Этот же год ознаменовался выходом комедий «Вас ожидает гражданка Никанорова» (с Натальей Гундаревой и Бориславом Брондуковым) и «Уходя — уходи» (с Людмилой Гурченко).
Именно Нонна Мордюкова сыграла ключевую роль в создании «Родни» (1981). Актриса пожаловалась драматургу на усталость от трагедий, и Мережко написал для неё комедию. Готовый сценарий Мордюкова лично передала Никите Михалкову на закрытии Московского кинофестиваля.
Звонок Михалкова с согласием на съёмки стал для Мережко шоком.
«Я ошалел от счастья и подпрыгнул под потолок… Понимал, что как сценарист сразу вырываюсь на иной уровень», — вспоминал в одном из интервью Мережко.
Несмотря на требования переснять некоторые сцены, премьера прошла при полном аншлаге.
Впоследствии Михалков подсказал Мережко идею, которая легла в основу драмы «Полёты во сне и наяву» (1982, реж. Роман Балаян). Это воспоминания автора о старшем брате. Фильм с Олегом Янковским, Олегом Табаковым и Людмилой Гурченко принёс создателям Государственную премию СССР.
Спаситель индустрии.
В начале 2000-х Мережко неожиданно для себя встал по ту сторону камеры. Его режиссёрским дебютом оказалась комедия «Новогодние мужчины» (2004) с Михаилом Боярским, Анатолием Васильевым и Валерием Гаркалиным. Далее были мелодрама «Одиночество любви» (2005) и драма «Красная комната» (2006).
Последняя работа привлекла внимание продюсера Владимира Досталя, который предложил Мережко историю об аферистке Соньке Золотой Ручке. Многосерийный проект вышел в 2007 году, а в 2010 году Мережко снял вторую часть — «Сонька: Продолжение легенды».
Несмотря на то, что драматург переехал в столицу, свои корни он не забывал. В 2012 году Виктор Мережко снимал в Ростовской области фильм «Хуторянин». Одной из его финальных режиссёрских работ стал мини-сериал «Не ждали» (2019) с Олегом Басилашвили, Евгением Князевым и Иваном Колесниковым.
Помимо письма и режиссуры, Мережко периодически появлялся в кадре в эпизодах, вёл телевизионные программы о кино. Он стоял у истоков создания киноакадемии «Ника», став её первым президентом, а также возглавлял правление Дома кино, мечтая о его реконструкции.
Даже в глубокой старости маэстро сохранял ясность ума и дисциплину. В интервью к 80-летию он признавался, что не думает о возрасте, шутя, что во время войны тётя прибавила ему пару лет «для солидности». Его главным секретом оставалась ежедневная работа.
Единственная любовь.
Единственной законной супругой и главной любовью всей жизни Виктора Ивановича Мережко стала Тамара Вадимовна (в девичестве Захарова). Их история зародилась в юности: ему было двадцать, ей — едва пятнадцать. Поначалу девушка с Дона не воспринимала его ухаживания всерьёз, но Виктор, покорённый её образом, проявил редкое упорство и нежность.
Кстати, мама девушки была потомственной казачкой. Сам Мережко рассказывал, что увидел красавицу на улице Большой Садовой, где по вечерам собиралась молодёжь. Избранница поначалу ухаживания не принимала. Но настойчивость кавалера растопила лёд. Предложение будущий известный режиссёр сделал, когда жил в общежитии, а свадьбу в 1966 году праздновали в гостинице «Ростов».
Этот союз был благословлён рождением двоих детей: дочери Марии (1973) и сына Ивана (1982). Вместе они прошли путь длиной почти в три десятилетия.
На долю их семьи выпало немало серьёзных испытаний. Ради решения насущного вопроса с московской пропиской Виктору даже пришлось на время оформить формальный брак с другой женщиной, а затем супруги переживали период вынужденной разлуки: Тамара оставалась в Ростове, тогда как Виктор стр 49b оил жизнь в столице.
Судьба приготовила для них самое суровое испытание в середине 1990-х — у Тамары диагностировали онкологическое заболевание. Виктор бросил все силы на борьбу за жизнь любимой жены. Но, увы, в 1997 году болезнь оказалась сильнее.
Потеряв супругу, Мережко дал клятву своим детям, Марии и Ивану: больше никогда не приведёт в их дом другую хозяйку. Это слово он сдержал до конца.
Умер Виктор Мережко 30 января 2022 года в Санкт-Петербурге от последствий коронавирусной инфекции.