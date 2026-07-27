Прибыль пермского оператора грузоперевозок снизилась на 21%

ООО «Логистик Л7» работать в Перми в сфере грузовых автомобильных перевозок с 2007 года. С февраля 2025 года руководителем является Руслан Мухамедзян.100% долей компании принадлежат пермскому бизнесмену Егору Метелеву. Согласно официальному сайту, «Логистик Л7» располагает семью складскими терминалами, собственными автомобилями и более 33 тыс. торговыми точками в обслуживании. Позиционируется одним из крупнейших логистических операторов в пути регионах России. Кроме Прикамья функционирует на территории Москвы и Московской области, Республике Удмуртии, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также в ХМАО.