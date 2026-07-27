Песков назвал главное условие нравственного воспитания молодежи

«Для этого (духовно-нравственного воспитания молодежи — ред.) не нужен специальный закон. Главное, что для этого нужно: для этого нужна атмосфера в обществе. Атмосфера того самого доверия… атмосфера единения, атмосфера консолидации и веры. Атмосфера уверенности в сегодняшнем нашем дне и веры в наше еще более светлое будущее», — сказал Песков.