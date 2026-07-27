Песков назвал главное условие нравственного воспитания молодежи

СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл — РИА Новости. Для нравственного воспитания молодежи нужны не законы, а атмосфера единения, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Песков выступил на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
«Для этого (духовно-нравственного воспитания молодежи — ред.) не нужен специальный закон. Главное, что для этого нужно: для этого нужна атмосфера в обществе. Атмосфера того самого доверия… атмосфера единения, атмосфера консолидации и веры. Атмосфера уверенности в сегодняшнем нашем дне и веры в наше еще более светлое будущее», — сказал Песков.
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» проводится на площадке мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего на форуме запланированы три тематические смены: «Единство», «Правда» и «Родина», которые пройдут с 20 июля по 6 августа.