Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков назвал главное условие нравственного воспитания молодежи

Песков: для нравственного воспитания молодежи нужна атмосфера единения.

Источник: © РИА Новости

СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл — РИА Новости. Для нравственного воспитания молодежи нужны не законы, а атмосфера единения, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник Песков выступил на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Для этого (духовно-нравственного воспитания молодежи — ред.) не нужен специальный закон. Главное, что для этого нужно: для этого нужна атмосфера в обществе. Атмосфера того самого доверия… атмосфера единения, атмосфера консолидации и веры. Атмосфера уверенности в сегодняшнем нашем дне и веры в наше еще более светлое будущее», — сказал Песков.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» проводится на площадке мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего на форуме запланированы три тематические смены: «Единство», «Правда» и «Родина», которые пройдут с 20 июля по 6 августа.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше