Более 40 небольших населенных пунктов Нижегородской области подключат к интернету в 2026 году

42 населенных пункта Нижегородской области подключат к интернету в 2026 году в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Благодаря этому доступ к Сети получат еще 8 тысяч 900 человек.
36 базовых станций с отечественным оборудованием «Булат» стандарта GSM/LTE-1800 будут установлены в рамках государственной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0), а оставшиеся шесть — за счет региональной программы инвестиционного налогового вычета для операторов, готовых развивать сотовую связь в малых населенных пунктах и вдоль автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Соответствующий закон действует в Нижегородской области с 1 января 2025 года.
Перечень деревень и сел с численностью жителей от 100 до 1000 человек сформирован по итогам голосования жителей Нижегородской области, которое проходило в конце 2025 года.
«В деревнях, поселках и селах вопрос доступности интернета по-прежнему решен не везде. Мы используем все существующие ресурсы, чтобы в Нижегородской области таких “белых пятен” становилось с каждым годом все меньше, вводим меры поддержки операторов, чтобы стимулировать их “заходить” в труднодоступные населенные пункты. Благодаря работе Минцифры региона и операторов связи построено более 190 базовых станций в стандарте LTE. Доступ к связи за пять лет получили почти 50 тысяч человек», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Голосование в рамках программы УЦН 2.0 проходило двумя способами — по почте и через «Госуслуги».
«В начале этого года деревни, набравшие наибольшее число голосов, проверялись на соответствие условиям программы. В частности, проводилась инструментальная проверка отсутствия сигнала сотовой связи в населенном пункте. Также, помимо проекта УЦН, с прошлого года в регионе действует инвестиционный налоговый вычет для операторов связи, готовых расширять свою сеть вдоль автодорог общего пользования и в малых населенных пунктах. Три базовые станции уже построены в рамках этой программы. Используя свое право на инвествычет, операторы могут вернуть часть налога на прибыль — 90 процентов от инвестиций», — подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.
Напомним, что развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к интернету в отдаленных и труднодоступных малонаселенных пунктах способствует решению задач национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который действует в России по поручению президента РФ Владимира Путина.
Список населенных пунктов, где в 2026 году появятся базовые станции:
Ардатовский округ, с. Атемасово; Ардатовский округ, с. Канерга; Ардатовский округ, с. Кузятово; Ардатовский округ, с. Туркуши; Арзамас, с. Васильев Враг; Арзамас, с. Панфилово; Большеболдинский округ, д. Чертас; Большеболдинский округ, с. Большие Поляны; Большеболдинский округ, с.п. Большевик; Бор, д. Колобово (Редькинский сельсовет); Бор, д. Чистяки; Вадский округ, с. Троицкое 1-е; Вознесенский округ, с. Бахтызино; Воротынский округ, с. Осинки; Воскресенский округ, д. Асташиха; Воскресенский округ, д. Липовка; Гагинский округ, с. Покров; Городецкий округ, д. Пестово (Кумохинский сельсовет); Городецкий округ, Федуринский сельсвоет, д. Малый Суходол; Городецкий округ, Федуринский сельсовет, д. Соболиха; Дивеевский округ, с. Елизарьево; Княгининский округ, д. Соловьево; Ковернинский округ, д. Талицы; Кулебаки, д. Серебрянка; Лукояновский округ, с. Малая Поляна; Лукояновский округ, с. Мерлиновка; Лукояновский округ, с. Неверово; Лысковский округ, д. Малиновка; Павловский округ, д. Бабасово; Пильнинский округ, с. Болобоново; Пильнинский округ, с. Малое Андосово; Пильнинский округ, с. Столбищи; Семеновский округ, д. Большое Васильево; Семеновский округ, д. Кондратьево; Сеченовский округ, с. Кочетовка. Сокольский округ, д. Пушкарёво; Тонкинский округ, д. Трошково; Тоншаевский округ, д. Большие Селки; Шарангский округ, с. Кугланур; Шатковский округ, с. Калапино; Шатковский округ, с. Новое Иванцево.