Более 40 небольших населенных пунктов Нижегородской области подключат к интернету в 2026 году

«В начале этого года деревни, набравшие наибольшее число голосов, проверялись на соответствие условиям программы. В частности, проводилась инструментальная проверка отсутствия сигнала сотовой связи в населенном пункте. Также, помимо проекта УЦН, с прошлого года в регионе действует инвестиционный налоговый вычет для операторов связи, готовых расширять свою сеть вдоль автодорог общего пользования и в малых населенных пунктах. Три базовые станции уже построены в рамках этой программы. Используя свое право на инвествычет, операторы могут вернуть часть налога на прибыль — 90 процентов от инвестиций», — подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.