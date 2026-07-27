В центре Воронежа за 120 миллионов продают офисное здание

На улице Морозова, 20 в Воронеже продают новое двухэтажное офисное здание за 120 миллионов рублей. Информация об этом размещена на одном из сайтов объявлений.
Здание площадью 860 «квадратов» только что ввели в эксплуатацию. Внутри нет отделки, так что новый владелец может сделать ремонт и планировку полностью под свои нужды.
Для работы есть все необходимые коммуникации — отопление, вода, канализация, электричество.
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