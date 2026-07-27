«Этажи» не спроста

В конце 2024 года госпредприятие «Нижегородская областная фармация» (НОФ) выкупила площади ТЦ у акционеров девелоперской группы «Столица Нижний», построившей его в 2003 году. Как писал «Ъ», региональный оператор в сфере лекарственного обеспечения приобрел 14 тыс. кв. м бывших торговых площадей с первого по шестой этаж за исключением цоколя за 700 млн руб. Ранее здание планировали реконструировать и переселить в него мэрию Нижнего Новгорода из кремля, который хотели превратить в общественно-культурное пространство и искали варианты для переезда различных органов власти. Однако через год мэр Юрий Шалабаев рассказал, что от этой идеи отказались из-за ситуации в экономике, и коммерческие площади оказались в простое.