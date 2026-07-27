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В городе Гусеве Калининградской области пройдет состязание «железных людей»

Участникам предстоит преодолеть дистанцию суперспринта.

Источник: Национальные проекты России

VII открытый чемпионат по триатлону на кубок GS Group состоится 1 августа в городе Гусеве Калининградской области в поддержку задач государственной программы «Спорт России», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соревнования пройдут на территории инновационного кластера «Технополис GS». Участникам предстоит преодолеть дистанцию суперспринта: 300 метров плавания, 8 километров велогонки и 2 километра бега. Программа чемпионата подойдет спортсменам с разным уровнем подготовки.

Для профессионалов предусмотрена категория «Элита», для опытных участников — «Любители», а для тех, кто хочет попробовать себя в этой дисциплине впервые, — «Народный триатлон» с укороченными дистанциями. Юные участники смогут выйти на беговые маршруты от 200 до 1000 метров, а также принять участие в велогонке.

Для гостей будет подготовлена семейная площадка с диск-гольфом, йогой, мастер-классами, детской анимацией, шоу мыльных пузырей и фуд-зоной. Для участников также проведут лотерею с суперпризами — велосипедами.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.