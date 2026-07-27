В городе Гусеве Калининградской области пройдет состязание «железных людей»

Для профессионалов предусмотрена категория «Элита», для опытных участников — «Любители», а для тех, кто хочет попробовать себя в этой дисциплине впервые, — «Народный триатлон» с укороченными дистанциями. Юные участники смогут выйти на беговые маршруты от 200 до 1000 метров, а также принять участие в велогонке.