Тюменская мастерская махрового ковра вошла в шорт-лист национальной премии

Тюменская мастерская представлена в номинации «Лучшая организация народных художественных промыслов». Там работают по технологии, известной с XVII века, и при этом создают современные интерьерные вещи, одежду и аксессуары. Предприятие уникально еще и тем, что в нем сложилась династия: уже пять поколений женщин занимаются ковроткачеством из сибирской овечьей шерсти. Изделия мастерской зарегистрированы в Минпромторге России как образцы народных промыслов признанного художественного достоинства.