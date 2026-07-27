Тюменская мастерская махрового ковра вошла в шорт-лист национальной премии

Мастерская «Тюменский махровый ковер» вошла в шорт-лист первой национальной премии в области народных художественных промыслов, отвечающей целям нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте культуры региона.
Тюменская мастерская представлена в номинации «Лучшая организация народных художественных промыслов». Там работают по технологии, известной с XVII века, и при этом создают современные интерьерные вещи, одежду и аксессуары. Предприятие уникально еще и тем, что в нем сложилась династия: уже пять поколений женщин занимаются ковроткачеством из сибирской овечьей шерсти. Изделия мастерской зарегистрированы в Минпромторге России как образцы народных промыслов признанного художественного достоинства.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.