В Петербурге прошел «Матч года 2026. Все звезды хоккея»

«Матч года 2026. Все звезды хоккея» состоялся 25 июля в Санкт-Петербурге при поддержке государственной программы «Спорт России». Мероприятие впервые прошло не в Москве, а в Северной столице, сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту.
На «СКА Арене» в выставочном матче сразились российские спортсмены из НХЛ и КХЛ. В этом году хоккеистов разделили на две смешанные команды. Капитанами стали Артемий Панарин и Михаил Сергачев. Основное время завершилось со счетом 9:9. Победителя определили в серии послематчевых буллитов. Сильнее в итоге оказалась команда Михаила Сергачева. Она одержала победу со счетом 10:9.
Перед матчем зрителей ждали развлекательные события: шоу, розыгрыши призов и викторины. Кроме того, для гостей работали фан-зоны. Подчеркивается, что у данного мероприятия также было благотворительное направление. Вырученные средства направили в фонды «Сектор 98» и Arena Play.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.