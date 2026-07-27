В Петербурге прошел «Матч года 2026. Все звезды хоккея»

На «СКА Арене» в выставочном матче сразились российские спортсмены из НХЛ и КХЛ. В этом году хоккеистов разделили на две смешанные команды. Капитанами стали Артемий Панарин и Михаил Сергачев. Основное время завершилось со счетом 9:9. Победителя определили в серии послематчевых буллитов. Сильнее в итоге оказалась команда Михаила Сергачева. Она одержала победу со счетом 10:9.