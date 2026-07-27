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Песков назвал качества успешного управленца в России

Технологии, коммуникации и талант в государственном управлении нужны любому успешному управленцу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске, передает ТАСС.

Источник: РБК

Технологии, коммуникации и талант в государственном управлении нужны любому успешному управленцу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске, передает ТАСС.

«Сейчас особенно востребованы специалисты, которые умеют сочетать в себе и технологии, и коммуникации, и таланты в государственном управлении», — отметил он.

«Что-то одно не может выстрелить, — подчеркнул Песков. — Вот только симбиоз этих трех характеристик может сделать успешным нашу работу. Успешным работу политика любого уровня, информационщика любого, пропагандиста в хорошем смысле этого слова любого уровня и так далее», — отметил представитель Кремля.

Форум «Территорию смыслов» запустили в 2015 году как новую федеральную молодежную площадку вместо «Селигера». Среди первых участников форума были IT-специалисты, молодые политические лидеры, журналисты и руководители НКО.

Песков уже употреблял выражение «пропаганда в хорошем смысле этого слова». В 2013 году он назвал пропаганду неотъемлемым инструментом любого государства и призвал не воспринимать это понятие исключительно негативно.

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