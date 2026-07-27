Песков назвал качества успешного управленца в России

«Что-то одно не может выстрелить, — подчеркнул Песков. — Вот только симбиоз этих трех характеристик может сделать успешным нашу работу. Успешным работу политика любого уровня, информационщика любого, пропагандиста в хорошем смысле этого слова любого уровня и так далее», — отметил представитель Кремля.