Продажу топлива по QR-кодам введут в Нижегородской области

Сгенерировать код можно через чат-бот «Топливо52» в мессенджере «МАКС» с привязкой к номеру машины. По одному коду за раз можно залить до 40 литров АИ-92/АИ-95 или 60 литров дизельного топлива. Повторно оформить QR-код на тот же госномер разрешат только через двое суток после заправки.