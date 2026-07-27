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Продажу топлива по QR-кодам введут в Нижегородской области

Пилотный проект закрутят на АЗС в Ветлуге: купить бензин можно будет раз в двое суток с авторизацией по госномеру.

С 8:00 29 июля на автозаправочной станции сети «Лукойл» в Ветлуге (ул. Максима Горького, 78Б) продавать топливо начнут только по специальным QR-кодам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Решение принял региональный оперативный штаб после жалоб местных жителей на ажиотаж и скупку топлива для перепродажи за пределами области. Ветлужский округ выбран пилотной площадкой для обкатки механизма. С введением QR-кодов на данной АЗС отменят правило «чет-нечет», а заправиться сможет любой водитель независимо от региона регистрации авто. На заправке будут круглосуточно дежурить волонтёры для помощи автомобилистам.

Сгенерировать код можно через чат-бот «Топливо52» в мессенджере «МАКС» с привязкой к номеру машины. По одному коду за раз можно залить до 40 литров АИ-92/АИ-95 или 60 литров дизельного топлива. Повторно оформить QR-код на тот же госномер разрешат только через двое суток после заправки.

Ранее сообщалось, что Росстат опубликовал актуальные цены на топливо в Нижегородской области.

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