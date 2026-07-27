В Петербурге подвели итоги программы стажировки «Время расти»

Итоговая защита проектов участников программы стажировки «Время расти», разработанной в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», состоялась в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по труду и занятости населения города.
Программа действует уже шесть лет. В этом году ее участниками стали школьники и студенты колледжей в возрасте от 15 до 17 лет. В течение месяца они работали на площадках предприятий-партнеров, где под руководством сертифицированных тренеров регионального центра компетенций (РЦК) изучали инструменты бережливого производства и внедряли их в реальные производственные процессы.
Например, команда, работавшая на предприятии «Крейт», выпускающем ортопедические товары, подробно изучила процесс производства продукции, составила карту движения материалов, разработала стандарт работы для распаковочного участка и подготовила предложения по повышению эффективности производства. Основная цель, которая стояла перед участниками — снизить вероятность брака, повысить стабильность производственного процесса и создать единый стандарт работы для операторов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.