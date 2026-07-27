В Петербурге подвели итоги программы стажировки «Время расти»

Программа действует уже шесть лет. В этом году ее участниками стали школьники и студенты колледжей в возрасте от 15 до 17 лет. В течение месяца они работали на площадках предприятий-партнеров, где под руководством сертифицированных тренеров регионального центра компетенций (РЦК) изучали инструменты бережливого производства и внедряли их в реальные производственные процессы.