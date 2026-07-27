Депутаты одобрили расторжение инвестсоглашения с Нижегородским литейным заводом

В пресс-службе Нижегородского литейного завода уточнили, что проект был реализован без субсидии. «На старте проекта в 2022 году кардинально изменились условия реализации: из-за санкций параметры инвестиционного проекта перестали соответствовать новым реалиям. Это сделало получение субсидии невозможным», — отметили на предприятии. В итоге, несмотря на сложности, проект был реализован: инвестор построил линию без региональной бюджетной господдержки и выпускает продукцию для российских машиностроительных предприятий по программам импортозамещения.