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Депутаты одобрили расторжение инвестсоглашения с Нижегородским литейным заводом

Комитет заксобрания Нижегородской области по бюджету и налогам признал инвестиционное соглашение областного правительства с ООО «Нижегородский литейный завод» утратившим силу. Соглашение было заключено в 2021 году и предполагало предоставление предприятию льгот по налогу на имущество на 128 млн руб. в рамках создания металлургического производства — новой линии блочного литья, напомнил министр экономического развития Александр Соловьев на заседании комитета 27 июля.

Комитет заксобрания Нижегородской области по бюджету и налогам признал инвестиционное соглашение областного правительства с ООО «Нижегородский литейный завод» утратившим силу. Соглашение было заключено в 2021 году и предполагало предоставление предприятию льгот по налогу на имущество на 128 млн руб. в рамках создания металлургического производства — новой линии блочного литья, напомнил министр экономического развития Александр Соловьев на заседании комитета 27 июля.

Однако инвестор не воспользовался господдержкой, поэтому соглашение решили расторгнуть, добавил господин Соловьев.

В пресс-службе Нижегородского литейного завода уточнили, что проект был реализован без субсидии. «На старте проекта в 2022 году кардинально изменились условия реализации: из-за санкций параметры инвестиционного проекта перестали соответствовать новым реалиям. Это сделало получение субсидии невозможным», — отметили на предприятии. В итоге, несмотря на сложности, проект был реализован: инвестор построил линию без региональной бюджетной господдержки и выпускает продукцию для российских машиностроительных предприятий по программам импортозамещения.