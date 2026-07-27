Слюсарь побывал на месте атаки БПЛА в ростовском ЖК «Красный Аксай»

В Ростове‑на‑Дону продолжаются работы по ликвидации последствий ночной атаки в микрорайоне «Красный Аксай». В правительстве региона прошёл областной оперативный штаб.
Наибольший ущерб получила одна из многоквартирных высоток: повреждены верхние этажи, затронута несущая балка — вход в здание сейчас запрещён. Жильцы временно размещены у родственников либо в пункте временного размещения.
Сегодня специальная комиссия должна принять решение о возможности ограниченного доступа жильцов в квартиры — это необходимо, чтобы люди могли забрать документы и позаботиться о домашних животных. Завтра до конца дня комиссия представит заключение о том, подлежит ли дом восстановлению.
По данным властей, в Ростове из‑за падения обломков БПЛА повреждены 3 многоквартирных и 17 частных домов, а также 19 автомобилей.
В пострадавших районах введён локальный режим чрезвычайной ситуации. Работают оперативные штабы и специальные комиссии, которые проводят обходы домов для оценки ущерба и организации выплат пострадавшим. Всем нуждающимся будет оказана необходимая помощь.