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Слюсарь побывал на месте атаки БПЛА в ростовском ЖК «Красный Аксай»

Об этом губернатор региона сообщает в своём канале.

В Ростове‑на‑Дону продолжаются работы по ликвидации последствий ночной атаки в микрорайоне «Красный Аксай». В правительстве региона прошёл областной оперативный штаб.

Наибольший ущерб получила одна из многоквартирных высоток: повреждены верхние этажи, затронута несущая балка — вход в здание сейчас запрещён. Жильцы временно размещены у родственников либо в пункте временного размещения.

Сегодня специальная комиссия должна принять решение о возможности ограниченного доступа жильцов в квартиры — это необходимо, чтобы люди могли забрать документы и позаботиться о домашних животных. Завтра до конца дня комиссия представит заключение о том, подлежит ли дом восстановлению.

По данным властей, в Ростове из‑за падения обломков БПЛА повреждены 3 многоквартирных и 17 частных домов, а также 19 автомобилей.

В пострадавших районах введён локальный режим чрезвычайной ситуации. Работают оперативные штабы и специальные комиссии, которые проводят обходы домов для оценки ущерба и организации выплат пострадавшим. Всем нуждающимся будет оказана необходимая помощь.

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