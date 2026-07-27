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Оренбургские дзюдоистки взяли 3 медали на Кубке Азии

Девушки завоевали одну золотую и две серебряные награды.

Источник: Национальные проекты России

Представительницы Оренбурга выиграли три медали на Кубке Азии по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, сообщили в региональном министерстве спорта. Поддержка борцов отвечает задачам государственной программы «Спорт России».

Состязания состоялись 18 июля в Гонконге (Китай). В них приняли участие 120 человек из 13 стран, Россию представлял 21 борец. Представительницы Оренбурга завоевали следующие награды: Варвара Ермакова выиграла золото, Анна-Мария Орищенко и Полина Фурман стали обладательницами серебряных медалей. Отметим, что Кубок Азии стал отборочным этапом к первенству мира, которое пройдет с 20 по 23 августа 2026 года в Эквадоре.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.