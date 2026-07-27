В Петербурге откроют до конца года еще 10 центров здорового долголетия

Трансформация городских Центров здоровья в Центры здорового долголетия стартовала в Санкт-Петербурге при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Еще 10 обновленных учреждений откроют до конца года, сообщили в комитете по здравоохранению города.
Так, первые два уже заработали в Красногвардейском и Петроградском районах на базе городских поликлиник № 107 и № 34. Еще 10 будут открыты до конца года — в Выборгском, Калининском, Колпинском, Курортном, Невском, Петродворцовом, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах. В общей сложности в Петербурге сейчас работают 23 центра здоровья для взрослых.
Уточним, главная задача центров — выявить и скорректировать факторы, влияющие на старение и предрасположенность к болезням. При обследовании рассчитывается биологический возраст. На основании результатов врач разрабатывает индивидуальную программу: рекомендации по питанию, физической активности, восполнению дефицита витаминов и минералов, коррекции психоэмоционального состояния и даже культурному обогащению.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.