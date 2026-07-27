В Петербурге откроют до конца года еще 10 центров здорового долголетия

Так, первые два уже заработали в Красногвардейском и Петроградском районах на базе городских поликлиник № 107 и № 34. Еще 10 будут открыты до конца года — в Выборгском, Калининском, Колпинском, Курортном, Невском, Петродворцовом, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах. В общей сложности в Петербурге сейчас работают 23 центра здоровья для взрослых.