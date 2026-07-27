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Ростовчанин осужден за покушение на дачу взятки сотруднику ГИБДД

Об этом сообщает региональный Следком.

Суд вынес обвинительный приговор жителю Орловского района: 36‑летний мужчина признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Доказательства, собранные Зимовниковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ростовской области, суд счёл достаточными для вынесения приговора.

Как установили следствие и суд, в мае 2026 года мужчина, управляя автомобилем в состоянии опьянения, был остановлен сотрудниками полиции и привлечён к административной ответственности. Пытаясь избежать наказания, он пришёл к временно исполняющему обязанности начальника отделения Госавтоинспекции и предложил ему 15 тысяч рублей за непривлечение к ответственности. Сотрудник полиции отказался принять деньги и сообщил о случившемся в дежурную часть — после этого фигурант был задержан.

По решению суда мужчина приговорён к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к выплате штрафа в размере 75 тысяч рублей.