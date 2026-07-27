Ростовчанин осужден за покушение на дачу взятки сотруднику ГИБДД

Как установили следствие и суд, в мае 2026 года мужчина, управляя автомобилем в состоянии опьянения, был остановлен сотрудниками полиции и привлечён к административной ответственности. Пытаясь избежать наказания, он пришёл к временно исполняющему обязанности начальника отделения Госавтоинспекции и предложил ему 15 тысяч рублей за непривлечение к ответственности. Сотрудник полиции отказался принять деньги и сообщил о случившемся в дежурную часть — после этого фигурант был задержан.