Эксперты рассказали, какие квартиры считаются самым востребованным вариантом в калининградских новостройках

В Калининградской области в первом полугодии 2026 года чаще всего покупали однокомнатные квартиры в новостройках площадью 40−45 м2. Об этом, ссылаясь на данные bnMAP.pro, пишут эксперты ГК ССК в понедельник, 27 июля.
Средняя стоимость такого жилья составила 6,52 млн рублей. Среди апартаментов чаще выбирали студии площадью 30−35 м2 — за них платили около 10,21 млн рублей. Аналитики связывают интерес к недвижимости в курортных регионах с нестабильностью на фондовом рынке и постепенным снижением ключевой ставки. По их оценке, сдача объектов в аренду может приносить от 8 до 20% годовых, а после завершения строительства квадратные метры способны вырасти в цене.
В популярных курортных городах доля покупок для вложения денег достигла 60%, в развивающихся локациях — около 45%. От 30 до 60% таких сделок совершают москвичи, которые всё чаще рассматривают Калининградскую область, небольшие населённые пункты Черноморского побережья и Кавказские Минеральные Воды как альтернативу дорогому Сочи.
В Сочи за первые шесть месяцев года продали 437 лотов — почти на 45% меньше, чем за тот же период 2025-го. В Анапе, наоборот, количество сделок выросло на 43% и достигло 927. По оценке экспертов, в развивающихся приморских и горных городах недвижимость пока может стоить примерно на 20% дешевле, чем на раскрученных курортах. В ближайшие два-три года жильё в таких локациях подорожает на 30−70%.
Эксперты выяснили, что в Зеленоградске посуточная сдача квартиры выходит на доход долгосрочной аренды быстрее, чем в других популярных туристических городах России.