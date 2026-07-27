Эксперты рассказали, какие квартиры считаются самым востребованным вариантом в калининградских новостройках

В Сочи за первые шесть месяцев года продали 437 лотов — почти на 45% меньше, чем за тот же период 2025-го. В Анапе, наоборот, количество сделок выросло на 43% и достигло 927. По оценке экспертов, в развивающихся приморских и горных городах недвижимость пока может стоить примерно на 20% дешевле, чем на раскрученных курортах. В ближайшие два-три года жильё в таких локациях подорожает на 30−70%.