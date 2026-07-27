Для волгоградцев появился новый казачий туристический маршрут

Новый туристический автомаршрут, приуроченный к Году единства народов России, разработан Центром развития туризма и международного сотрудничества региона для жителей и гостей Волгоградской области. Как уточнили в пресс-службе администрации региона, путешествие рассчитано на шесть дней и охватывает семь районов области — от Урюпинского до Иловлинского, а также города Михайловку, Урюпинск и Волгоград.