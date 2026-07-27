Похолодание. Погода в Перми и Пермском крае на неделю с 27 июля по 2 августа

Неделя с 27 июля по 2 августа начнётся с сильной жары, однако температура воздуха начнёт постепенно снижаться. При этом, по данным синоптиков, регион ожидают обильные осадки. Прогноз доктора географических наук Андрея Шихова — в материале сайта perm.aif.ru.
27 июля, понедельник.
Эксперт отметил, что понедельник — самый жаркий день недели и всего лета. По всей территории Пермского края ожидается малооблачная и очень жаркая погода. Днём в большинстве районов столбик термометра покажет +33… +35°С. При этом отклонение температуры от нормы будет 10 (максимум на севере).
По данным Пермской станции скорой медицинской помощи, в Перми от жары пострадали девять человек — пятеро взрослых и четверо детей. Какие симптомы указывают на тепловой удар и как пережить опасную жару без вреда для здоровья — в нашем материале.
28 июля, вторник.
В ночь с понедельника на вторник ожидается тёплая температура и малая облачность. В Пермском крае будет +20… +25°С, В Перми — +22… +24°С. Утром, по мере приближения с запада фронтальной зоны и быстрого разрушения антициклона, начнут формироваться грозы. Их развитие начнётся с юго-западных районов края.
«Грозы будут формироваться на фоне сильного ветра в нижней половине тропосферы — даже на высоте 1,5 км скорость ветра ожидается до 75 км/ч. Это в совокупности с сильной жарой создаёт реальную опасность шквалов (20−25 м/с и более)», — рассказал Андрей Шихов.
Пока что в Пермском крае прогнозируется наиболее активное развитие гроз в западных и восточных районах. При этом, как предположил эксперт, неблагоприятные погодные условия могут нанести ущерб, сопоставимый с 28 мая.
Днём в крае ожидается +28… +33°, в Перми — +30… +32°С. Прохладнее всего на юго-западе, теплее — на востоке.
29 июля, среда.
В ночь на среду через территорию Пермского края продолжит смещаться фронтальная зона. Местами грозы сохранятся, а температура воздуха останется очень высокой — +18… +23°С.
Днём в более прохладной воздушной массе, которая придёт с запада за фронтом, сформируется слабый барический гребень. По данным синоптиков, осадки маловероятны, в основном будет солнечно. Температура воздуха в крае составит +23… +28°С, в Перми — +25… +27°С.
30 июля, четверг.
Ночь на четверг будет значительно прохладнее предыдущих. Ожидается температура воздуха +13… +18°С по краю и +15… +17°С в Перми.
Днём регион окажется в теплом секторе циклона, выходящего с Поволжья. Благодаря этому воздух прогреется до +25… +30°С по краю и до +27… +29°С в Перми.
При этом вечером ожидается смещение холодного фронта через южные районы региона, который на это раз принесёт не шквалы, а сильные ливни. Снова есть вероятность выпадения 30−50 мм осадков и более, вечером в четверг и в ночь на пятницу.
31 июля-2 августа, пятница-воскресенье.
В период с пятницы по воскресенье погоду в регионе продолжит определять тот же циклон. По прогнозам, в Пермском крае сохранится типичная для нынешнего лета погода: ночью температура воздуха составит +14… +19°С, днём — +20… +25°С. При этом ожидается повышенная влажность и высокая вероятность сильных ливней.