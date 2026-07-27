Студентка из Белгородской области модернизировала бизнес по соцконтракту

Ирина получила финансовую поддержку, чтобы превратить базу отдыха «АндреевкА» в место притяжения для молодежи. На полученные 350 тысяч рублей она закупила вместительные палатки, яркие мячи и мобильную палатку-баню. Теперь база предлагает не просто ночлег, а полноценный отдых на природе с живым общением, гитарой и костром. Девушка совмещает учебу в университете с работой администратора: в будни принимает заявки, а в выходные трудится непосредственно на базе.