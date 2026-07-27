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Студентка из Белгородской области модернизировала бизнес по соцконтракту

Девушка получила финансовую поддержку, чтобы развивать семейное дело — базу отдыха.

Студентка Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Ирина Плет расширила семейный бизнес благодаря соцконтракту, сообщили в администрации Борисовского района. Мера поддержки предоставляется по нацпроекту «Семья».

Ирина получила финансовую поддержку, чтобы превратить базу отдыха «АндреевкА» в место притяжения для молодежи. На полученные 350 тысяч рублей она закупила вместительные палатки, яркие мячи и мобильную палатку-баню. Теперь база предлагает не просто ночлег, а полноценный отдых на природе с живым общением, гитарой и костром. Девушка совмещает учебу в университете с работой администратора: в будни принимает заявки, а в выходные трудится непосредственно на базе.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.