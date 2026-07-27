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Более 130 километров дорог обновят в Кабардино-Балкарии до конца года

Ремонтные работы также коснутся межквартальных проездов.

Свыше 130 километров автодорог отремонтируют в Кабардино-Балкарии до конца года, сообщил глава республики Казбек Коков. Работы проведут в том числе при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«В этом году в нормативное состояние будет приведено почти 30 км федеральных трасс, больше 80 км региональных и 25 км муниципальных», — написал Казбек Коков в своем канале в мессенджере «Макс».

В частности, в Нальчике общая протяженность участков, где проводятся дорожные работы, в этом году составила почти 45 км. Ремонтные работы также коснутся межквартальных проездов, их обновят по специальной республиканской программе, отметил глава региона.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.