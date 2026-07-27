Топливо по QR-кодам начнут продавать на одной из АЗС в Ветлужском округе

QR‑код оформляют через чат‑бот «Топливо52» в мессенджере «МАКС». Для этого нужна авторизация по номеру телефона — код привязывают к госномеру автомобиля. На один номер телефона можно получить QR‑коды для десяти разных машин. По одному QR‑коду разрешается единоразово заправить автомобиль: до 40 литров бензина АИ‑92 или АИ‑95 либо до 60 литров дизельного топлива. После заправки код аннулируется. Новый QR‑код на тот же госномер можно запросить только через двое суток — это ограничение призвано сократить частые мелкие заправки и уменьшить очереди.