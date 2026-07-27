Топливо по QR-кодам начнут продавать на одной из АЗС в Ветлужском округе

С 29 июля на автозаправочной станции «Лукойл» в Ветлуге (ул. Максима Горького, 78Б) изменится порядок продажи топлива: для заправки потребуется QR‑код. Нововведение станет пилотным проектом — его протестируют в Ветлужском округе, чтобы при необходимости распространить на другие территории. Решение приняли на заседании регионального оперативного штаба 6 июля.
Главная цель изменений — снизить напряженность на АЗС: устранить очереди и пресечь скупку топлива для перепродажи в соседних регионах. На это неоднократно жаловались местные жители.
Как будет работать система:
QR‑код оформляют через чат‑бот «Топливо52» в мессенджере «МАКС». Для этого нужна авторизация по номеру телефона — код привязывают к госномеру автомобиля. На один номер телефона можно получить QR‑коды для десяти разных машин. По одному QR‑коду разрешается единоразово заправить автомобиль: до 40 литров бензина АИ‑92 или АИ‑95 либо до 60 литров дизельного топлива. После заправки код аннулируется. Новый QR‑код на тот же госномер можно запросить только через двое суток — это ограничение призвано сократить частые мелкие заправки и уменьшить очереди.
На один госномер может быть активен только один QR‑код. Если попытаться оформить второй, чат‑бот уведомит о наличии действующего кода и предложит либо сохранить его, либо отменить и создать новый (например, чтобы сменить вид топлива).
С 08:00 29 июля на этой АЗС прекратит действовать система «чет‑нечет»: заправиться по QR‑коду сможет любой водитель вне зависимости от номера машины и региона регистрации.
Для помощи автомобилистам, в том числе тем, у кого возникают сложности с доступом в интернет из‑за особенностей телефона, на АЗС круглосуточно будут дежурить волонтеры.
В Ветлужском округе есть и частная АЗС, но большинство жителей округа и соседних районов предпочитают сетевую станцию из‑за более выгодной цены на топливо. Новая система позволит гибко регулировать объемы поставок: при росте числа запросов на QR‑коды объем топлива на АЗС увеличат.