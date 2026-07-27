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Песков рассказал о способности Путина «от А до Я» постигать разные темы

Президент России Владимир Путин глубоко изучает каждую рабочую тему и может на равных вести дискуссии с профильными специалистами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске, передает ТАСС.

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин глубоко изучает каждую рабочую тему и может на равных вести дискуссии с профильными специалистами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске, передает ТАСС.

По его словам, президент не ограничивает работу общим обзором и подробно изучает вопросы энергетики, мировых рынков, сельского хозяйства и международных отношений.

«И каждый раз Путин овладевает темой от А до Я», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что способность постоянно учиться помогает президенту вести компетентные дискуссии с экспертами, которые много лет работают в своих областях. Он назвал стремление к новым знаниям одним из важнейших качеств для профессиональной деятельности.

Форум «Территория смыслов» — всероссийский молодежный образовательный форум, который запустили в 2015 году вместо «Селигера». Площадка проходит на базе Мастерской управления «Сенеж», где обучают молодых управленцев, государственных служащих и участников проектов платформы «Россия — страна возможностей».

В 2019 году Песков рассказал, что при подготовке к публичным мероприятиям Путин изучает материалы, задает вопросы помощникам, министрам и руководителям ведомств, а при необходимости оперативно проводит совещания.

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