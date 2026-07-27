В селе Подвязье Рязанской области представили достижения селекционеров

В Институте семеноводства и агротехнологий состоялся полевой научно-практический семинар «Новые отечественные селекционные достижения для сельскохозяйственного производства». Селекционеры института продемонстрировали новые сорта и гибриды озимой и яровой пшеницы, ярового ячменя и сои, а также современные технологии их возделывания. Кроме того, участники семинара познакомились с характеристиками сортов, ключевыми приемами, влияющими на урожай представленных культур, и агротехнологиями, позволяющими эффективно раскрыть их потенциал.