В селе Подвязье Рязанской области представили достижения селекционеров

Новые селекционные достижения представили в филиале Федерального научного агроинженерного центра ВИМ в селе Подвязье Рязанской области, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Такая работа соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
В Институте семеноводства и агротехнологий состоялся полевой научно-практический семинар «Новые отечественные селекционные достижения для сельскохозяйственного производства». Селекционеры института продемонстрировали новые сорта и гибриды озимой и яровой пшеницы, ярового ячменя и сои, а также современные технологии их возделывания. Кроме того, участники семинара познакомились с характеристиками сортов, ключевыми приемами, влияющими на урожай представленных культур, и агротехнологиями, позволяющими эффективно раскрыть их потенциал.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.