В Мурманской области выберут народного тренера и народную команду

В конкурсе «Народная команда» участвуют любительские коллективы по командным видам спорта, члены которых не состоят в профессиональных клубах. Призовой фонд: 1-е место — 200 тыс., 2-е место — 175 тыс., 3-е место — 150 тыс. рублей. Оценка участников в этом году будет проводиться по двум критериям: народное голосование на портале «Наш Север» и мнение конкурсной комиссии. Итоги подведут в декабре 2026 года. Подробная информация есть в положениях на сайте Минспорта Мурманской области.