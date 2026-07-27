В Мурманской области выберут народного тренера и народную команду

Конкурсы «Народный тренер» и «Народная команда» стартуют в Мурманской области, сообщили в министерстве спорта региона. Мероприятия соответствуют целям государственной программы «Спорт России».
Прием заявок будет открыт на портале «Наш Север» с 1 по 20 августа. В конкурсе «Народный тренер» могут участвовать жители старше 18 лет с профильным образованием, бесплатно проводящие физкультурно-спортивную работу с населением (вне основной профессиональной деятельности). Призовой фонд: 1-е место — 150 тыс. рублей, 2-е место — 125 тыс., 3-е место — 100 тыс. рублей.
В конкурсе «Народная команда» участвуют любительские коллективы по командным видам спорта, члены которых не состоят в профессиональных клубах. Призовой фонд: 1-е место — 200 тыс., 2-е место — 175 тыс., 3-е место — 150 тыс. рублей. Оценка участников в этом году будет проводиться по двум критериям: народное голосование на портале «Наш Север» и мнение конкурсной комиссии. Итоги подведут в декабре 2026 года. Подробная информация есть в положениях на сайте Минспорта Мурманской области.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.