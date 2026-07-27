«У женщины гипертонический криз, у одного из мужчин судороги». ОСВОД спас четырех участников на заплыве «Минского триатлона-2026»

В ОСВОД Беларуси сообщили, что оказали помощь четырем участникам соревнования «Минский триатлон — 2026».
Сотрудники ОСВОД помогли женщине, которая участвовала в заплыве. Она подняла руку, дав знать, что ей плохо. «После подъема из воды бригадой скорой помощи установлен диагноз — гипертонический криз», — рассказала представитель ОСВОД Ника Бояльская.
Спасли и трех мужчин. Двое из них самостоятельно подали сигнал о помощи. А вот третий потерял возможность держаться на воде.
«Он находился на спине, наблюдались судороги нижних конечностей. Все участники были извлечены из воды и доставлены на берег», — добавила специалист.
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