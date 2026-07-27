Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«У женщины гипертонический криз, у одного из мужчин судороги». ОСВОД спас четырех участников на заплыве «Минского триатлона-2026»

ОСВОД спас четырех участников на заплыве «Минского триатлона-2026».

Источник: Комсомольская правда

В ОСВОД Беларуси сообщили, что оказали помощь четырем участникам соревнования «Минский триатлон — 2026».

Сотрудники ОСВОД помогли женщине, которая участвовала в заплыве. Она подняла руку, дав знать, что ей плохо. «После подъема из воды бригадой скорой помощи установлен диагноз — гипертонический криз», — рассказала представитель ОСВОД Ника Бояльская.

Спасли и трех мужчин. Двое из них самостоятельно подали сигнал о помощи. А вот третий потерял возможность держаться на воде.

«Он находился на спине, наблюдались судороги нижних конечностей. Все участники были извлечены из воды и доставлены на берег», — добавила специалист.

Еще мы писали, что ОСВОД предупредил белорусов о правилах 20 секунд и 10 шагов на воде: «Опаснее глубокой ямы».