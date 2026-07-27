Под Воронежем приставы заставили строителей заплатить поставщику за песок

После этого поставщик обратился в Арбитражный суд, и стороны подписали мировое соглашение о выплате долга. Но строители не сдержали слово и вовремя деньги не перевели. Тогда пострадавшая компания снова пошла в суд, получила исполнительный лист и передала его судебным приставам.