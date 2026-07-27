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Под Воронежем приставы заставили строителей заплатить поставщику за песок

Для исполнения решения суда пришлось арестовать счета.

Источник: Комсомольская правда

В Новоусманском районе строительная фирма не доплатила деловому партнеру 945 тысяч рублей за песок. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Воронежской области.

После этого поставщик обратился в Арбитражный суд, и стороны подписали мировое соглашение о выплате долга. Но строители не сдержали слово и вовремя деньги не перевели. Тогда пострадавшая компания снова пошла в суд, получила исполнительный лист и передала его судебным приставам.

Сотрудники ведомства поочередно арестовали банковские счета компании-должника, запретили продавать или переоформлять их автомобили, вынесли запрет на пользование имуществом и назначили дополнительный штраф (исполнительский сбор).

Под таким давлением строители быстро нашли деньги и перечислили на счет поставщика более миллиона рублей (долг плюс издержки).

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