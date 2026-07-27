Спортсмен из Новороссийска взял золото Спартакиады по греко-римской борьбе

Воспитанник новороссийской спортивной школы «Каисса» из Краснодарского края Виктор Емельянов стал золотым медалистом Летней Спартакиады России по греко-римской борьбе, что соответствует целям государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации города.
Соревнования проходили с 3 по 6 июля в подмосковных Мытищах. В турнире приняли участие 135 спортсменов из 40 регионов страны. Виктор стал победителем в весовой категории до 32 кг. Он тренируется под руководством Альберт Григоряна и Руслана Ассакалова.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.