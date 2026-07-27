В парках Ростова планируется высадить 200 деревьев

В Ростове‑на‑Дону готовятся к осеннему дню древонасаждения: в городских парках планируют высадить 200 новых деревьев. Об этом рассказал глава администрации города Александр Скрябин.
Работы ведутся в рамках восстановления зелёных зон после шторма, который обрушился на город 25 июля. Коммунальщики уже убрали свыше 90 повреждённых деревьев. В парках «Левобережье», имени М. Горького, «Осеннем» и в зоопарке основной объём работ завершён. Сейчас специалисты продолжают вывозить крупногабаритный мусор — ветки и порубочные остатки — с помощью спецтехники, а также демонтируют повреждённые конструкции.
В парке имени Н. Островского близится к завершению восстановление кабелей уличного освещения. Дополнительно специалисты проверили все входные группы, детские и спортивные площадки, а также зоны аттракционов — их обследовали на наличие скрытых повреждений несущих конструкций.
Сейчас бригады приступили к финальному этапу благоустройства: они выравнивают грунт на местах, где были удалены стволы деревьев. Кроме того, в мэрии рассматривают идею создания художественных деревянных скульптур — для них могут использовать сохранившиеся массивные стволы.