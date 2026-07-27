В парках Ростова планируется высадить 200 деревьев

Работы ведутся в рамках восстановления зелёных зон после шторма, который обрушился на город 25 июля. Коммунальщики уже убрали свыше 90 повреждённых деревьев. В парках «Левобережье», имени М. Горького, «Осеннем» и в зоопарке основной объём работ завершён. Сейчас специалисты продолжают вывозить крупногабаритный мусор — ветки и порубочные остатки — с помощью спецтехники, а также демонтируют повреждённые конструкции.