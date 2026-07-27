«Don’t Worry, Be Happy»: отскок акций, ставка ЦБ и «проклятие» рубля

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После снижения ключевой ставки до 14% российские акции перешли к росту. Пока он «хрупок», для полноценного восстановления необходима иная техническая формация, предупредил стратег на фондовом рынке «СберИнвестиций» Дмитрий Макаров на Радио РБК. «Как правило, это двойное дно. То есть мы должны отрисовать что-то такое, похожее на букву W», — отметил он. Обновленный таргет экспертов «Сбера» по индексу Мосбиржи на конец года — 2300 пунктов, однако это очень консервативный сценарий. В действительности для бенчмарка возможен и более оптимистичный вариант, например, рост до 2500 пунктов.
На пресс-конференции Банка России по итогам заседания по ключевой ставке было много вопросов по поводу возможного ужесточения денежно-кредитных условий. В этом есть некоторый избыточный пессимизм, поскольку речь о повышении ставки на этом заседании не шла, уточнила главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. В будущем такой вариант может появиться на повестке дня, но в базовом сценарии ожидается дальнейшее снижение ставки.
При этом в умеренно-негативном сценарии возможна длительная пауза регулятора. Ожидаемая ставка на конец 2026 года — 13%, но вскоре таргет может быть повышен до 13,5%, предположила экономист.
Спрос на элитную недвижимость среди сверхбогатых россиян падает, причем довольно серьезно. В Москве, где расположено большинство таких объектов, в первой половине 2026 года продажи упали на 37−45,5% в годовом выражении, рассказала редактор «РБК Инвестиции» Мария Грушко.
В то же время, как сообщают представители отрасли, среди ультрасостоятельных клиентов растет спрос на трофейную недвижимость, то есть редчайшие и наиболее дорогие объекты. Согласно прогнозам NF Group, по итогам года число сделок с бюджетом более 1 млрд руб. за лот может вырасти в три раза относительно 2025 года.