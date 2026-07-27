«Don’t Worry, Be Happy»: отскок акций, ставка ЦБ и «проклятие» рубля

После снижения ключевой ставки до 14% российские акции перешли к росту. Пока он «хрупок», для полноценного восстановления необходима иная техническая формация, предупредил стратег на фондовом рынке «СберИнвестиций» Дмитрий Макаров на Радио РБК. «Как правило, это двойное дно. То есть мы должны отрисовать что-то такое, похожее на букву W», — отметил он. Обновленный таргет экспертов «Сбера» по индексу Мосбиржи на конец года — 2300 пунктов, однако это очень консервативный сценарий. В действительности для бенчмарка возможен и более оптимистичный вариант, например, рост до 2500 пунктов.