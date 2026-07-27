Краснодарская монтажная компания сократит время производства электрошкафов

«Сейчас проект находится на этапе детального изучения производственных процессов, но уже первые расчеты показывают значительный потенциал от внедрения бережливых технологий. Оптимизация участка производства силового оборудования позволит сократить производственный цикл почти на 30%, высвободить более 5,4 млн рублей прямых затрат и повысить эффективность управления складскими запасами примерно на 1 млн рублей. Кроме того, за счет более быстрой обработки заказов и снижения количества ошибок предприятие сможет дополнительно увеличить выручку примерно на 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении.