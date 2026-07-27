Краснодарская монтажная компания сократит время производства электрошкафов

Краснодарская монтажная компания планирует сократить время производства электрических шкафов почти на 30% за счет участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика», сообщает министерство экономики Краснодарского края.
«Сейчас проект находится на этапе детального изучения производственных процессов, но уже первые расчеты показывают значительный потенциал от внедрения бережливых технологий. Оптимизация участка производства силового оборудования позволит сократить производственный цикл почти на 30%, высвободить более 5,4 млн рублей прямых затрат и повысить эффективность управления складскими запасами примерно на 1 млн рублей. Кроме того, за счет более быстрой обработки заказов и снижения количества ошибок предприятие сможет дополнительно увеличить выручку примерно на 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты предприятия совместно с экспертами регионального центра компетенций выявили ряд факторов, снижающих производительность. Среди них — длительное ожидание комплектующих, отсутствие оперативной информации об остатках на складе, нехватка инструмента и потери времени на его поиск, простои оборудования.
По итогам проведенной работы команда предприятия сформирует план улучшений, который будет направлен на сокращение времени изготовления продукции, повышение качества выпускаемых изделий и повышение стабильности производственного процесса.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.