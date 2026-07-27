Почему организм современных россиян стал хуже усваивать молоко: объясняет нутрициолог

Непереносимость молока может появиться даже у тех, кто раньше спокойно употреблял молочные продукты. Нутрициолог Татьяна Попова рассказала, почему с возрастом организму бывает сложнее переваривать лактозу и какие продукты можно выбрать вместо обычного молока. Об этом пишет mk.ru.
«Да, не всегда это “с детства и навсегда”. У многих людей с возрастом выработка лактазы снижается, это естественный процесс. У кого-то он проходит почти незаметно, а у кого-то проявляется довольно ярко», — пояснила эксперт.
По словам специалиста, при недостатке фермента лактазы организм не может нормально расщеплять молочный сахар — лактозу. В результате после употребления молочных продуктов могут появляться вздутие живота, урчание, газообразование, боли, тошнота и другие неприятные симптомы.
Нутрициолог отметила, что снижение переносимости молока связано не только с возрастом. На работу кишечника могут влиять воспалительные заболевания, инфекции, стресс, прием антибиотиков и нарушения микрофлоры. При этом полностью исключать все молочные продукты из рациона не стоит без необходимости.
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