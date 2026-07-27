Почему организм современных россиян стал хуже усваивать молоко: объясняет нутрициолог

Непереносимость молока может появиться даже у тех, кто раньше спокойно употреблял молочные продукты. Нутрициолог Татьяна Попова рассказала, почему с возрастом организму бывает сложнее переваривать лактозу и какие продукты можно выбрать вместо обычного молока. Об этом пишет mk.ru.