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Почему организм современных россиян стал хуже усваивать молоко: объясняет нутрициолог

Нутрициолог Попова: молоко начинает хуже перевариваться из-за нехватки фермента.

Источник: Комсомольская правда

Непереносимость молока может появиться даже у тех, кто раньше спокойно употреблял молочные продукты. Нутрициолог Татьяна Попова рассказала, почему с возрастом организму бывает сложнее переваривать лактозу и какие продукты можно выбрать вместо обычного молока. Об этом пишет mk.ru.

«Да, не всегда это “с детства и навсегда”. У многих людей с возрастом выработка лактазы снижается, это естественный процесс. У кого-то он проходит почти незаметно, а у кого-то проявляется довольно ярко», — пояснила эксперт.

По словам специалиста, при недостатке фермента лактазы организм не может нормально расщеплять молочный сахар — лактозу. В результате после употребления молочных продуктов могут появляться вздутие живота, урчание, газообразование, боли, тошнота и другие неприятные симптомы.

Нутрициолог отметила, что снижение переносимости молока связано не только с возрастом. На работу кишечника могут влиять воспалительные заболевания, инфекции, стресс, прием антибиотиков и нарушения микрофлоры. При этом полностью исключать все молочные продукты из рациона не стоит без необходимости.

Ранее стало известно, что будет происходить с организмом при ежедневном употреблении молока. Биолог Алла Новокшанова отметила, что казеин в продукте по ценности превосходит другие белки.