Семилукский район Воронежской области получил 5 пассажирских микроавтобусов

Каждый микроавтобус рассчитан на перевозку 22 пассажиров, оборудован 17 сиденьями. Как только все необходимые оформления будут завершены, эти автобусы начнут работу на маршрутах под номерами 2 и 3А. Отметим, что по итогам 2025 года в Воронежской области вышли на дороги 452 автобуса.