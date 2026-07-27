Семилукский район Воронежской области получил 5 пассажирских микроавтобусов

Семилукский район Воронежской области получил пять современных пассажирских микроавтобусов «ГАЗель City» в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в минпромтрансе региона.
Каждый микроавтобус рассчитан на перевозку 22 пассажиров, оборудован 17 сиденьями. Как только все необходимые оформления будут завершены, эти автобусы начнут работу на маршрутах под номерами 2 и 3А. Отметим, что по итогам 2025 года в Воронежской области вышли на дороги 452 автобуса.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.